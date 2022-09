Rivarone: questa sera al via la patronale

RIVARONE - Torna, dopo le edizioni in forma ridotta del periodo Covid, la festa patronale dell’unitissima comunità di Rivarone. Oggi e sabato sono le due giornate dedicate al ‘La Madona ad Sitember’, la cui organizzazione e frutto del gioco di squadra tra Comune, Viva Rivarone, Soms e Arca.

«Si torna alle vecchie tradizioni, mi auguro che la comunità partecipi numerosa» è l’auspicio del sindaco Elisabetta Tinello.

Si comincia alle 18 di oggi con la messa sul sagrato della chiesa con la banda di Fubine. Alle 20 apericena gratuito, finanziato con i proventi della vendita del giornalino Viva Rivarone. Alle 21 è il momento del ricordo di un grande amico della comunità: Giovanni Omodeo, scomparso ad aprile. Attraverso la proiezione dei filmati che era solito fare in occasione degli eventi del paese, lo si celebrerà insieme a tanti altri che non ci sono più. Alla serata parteciperà anche Eraldo Como, autore del dizionario del dialetto rivaronese ‘Bello come il Sole’.

La festa proseguirà poi sabato. Alle 20 cena sotto le stelle (non è necessaria la prenotazione) con menù alla carta. A partire dalle 21 musica a 360° con la Farinelli Group, dj Paolo Follador e dj Marco Lombardi. Durante tutta la serata si potrà visitare la mostra fotografica ‘Da disco a realtà’ e ‘I luoghi del cuore’ a cura di Miriam Spinolo.