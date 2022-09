Mostra del Cinema: Panicucci e Camihawke scelgono Damiani e Salvini

VENEZIA - Camilla Boniardi, conosciuta come Camihawke, presentatrice, scrittrice e influencer molto nota, ha scelto di impreziosire il suo look per la terza serata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con la parure della collezione Magia di Salvini (gruppo Damiani). Ha scelto realizzazioni della maison valenzana anche la conduttrice Federica Panicucci. Per lei la Collezione Emozioni di Damiani.