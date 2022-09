Monsterrato, i big sulle nostre strade bianche

QUATTORDIO - Le strade bianche? Nel Monferrato, patrimonio dell'Unesco, pronto per ospitare la Monsterrato, sesta edizione, l'unica prova italiana della Uci Gravel World Series, tappe in quattro continenti per designare chi parteciperà ai Mondiali, in Veneto, l'8 e 9 ottobre.

Qui a organizzare è Bike Comedy Club, con Claudio Bagni, e, dal punto di vista tecnico, Veloeventi del valenzano Gianni Pederzolli. Insieme a unidici comuni, Quattordio, Masio, Felizzano, Fubine, Altavilla, Vignale, Camagna, Conzano, Lu - Cuccaro, Viarigi e Cerro Tanaro.

E gli iscritti alla Monsterrato Race, medio e gran fondo, sono oltre 350, 280 sul percorso lungo, di 125 chilometri, intitolato a Eliso Rivera, giornalista e fondatore della Gazzetta dello Sport, una settantina su quello medio, 65 chilometri, che porta il nome di Giovanni Gerbi 'Diavolo Rosso'. Perché anche la gara è occasione per alimentare la memoria.

Molti i big, soprattutto per la gran fondo: l'inossidabile Davide Rebellin, il piemontese Mattia Viel, l'astraliano Nathan Hass, Stephen e Nicolas Roche, padre e figlio. E, in campo femminile, le azzurre Carlotta Borello e Barbara Guarischi e Tiffany Cromwell, atleta del World Tour e, nella vita, compagna del pilota di F1 Valtteri Bottas.

I percorsi, le strade

Quattordio sarà il quartier generale, partenza e arrivo, già oggi la distribuzione dei pettorali, nella sede della Pro loco, che proseguirà domattina prima del via. Il tracciato è, al 70 per cento, su strade bianche, ma anche sterrate e asfaltate, si può partecipare con gravel bike, mtb, bici storiche con gomme larghe. Sullo stesso tracciato, tra collinee vigneti, domenica la randonnée cicloturistica, partenza libera tra le 8 e le 9. Per affrontare questa "pedalata nella bellezza e nella felicità".

Qui sotto, nel dettaglio, le strade interessate dal passaggio della Monsterrato Race, domani, con le chiusure, definite con la collaborazione di Prefettura e Questura .

Elenco strade percorso corto

Elenco strade percorso lungo