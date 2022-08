Cellini: il nuovo preside è Alberto Domenico Raffo

VALENZA - C’è il nome del prossimo dirigente scolastico del Cellini di Valenza dopo l’addio di Barbara Stasi, che si formalizzerà all’inizio di settembre.

Il passaggio di consegne sarà con Alberto Domenico Raffo, 43enne. Anche il nuovo preside è ligure come la Stasi.

Il suo nome è stato individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte dallo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nel 2017.

La firma-accettazione dell’incarico è fissata per mercoledì prossimo, a Torino.

Per quanto riguarda invece la Direzione Didattica Valenza? La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale non la menziona, probabilmente il nuovo dirigente scolastico, che dovrà sostituire Roberta Mortara, sarà individuato con una 'reggenza', un incarico di natura prettamente temporanea, alla stregua di una supplenza per capirci.