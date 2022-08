Castelletto Monferrato: alcuni camper a fuoco nella notte

CASTELLETTO MONFERRATO - Poco dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti nel Comune di Castelletto Monferrato a seguito di un incendio di autoveicoli. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato alcuni camper parcheggiati. In considerazione dell’entità dell’incendio, è stata inviata in supporto l’autobotte del Comando di Alessandria. La bonifica dell’area interessata si è conclusa verso le 2.50 circa. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri.