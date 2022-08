Pd, Fornaro capolista alla Camera nel plurinominale 01 della circoscrizione Piemonte 2

Federico Fornaro, attuale capogruppo di Leu alla Camera, alle elezioni di domenica 25 settembre sarà capolista alla Camera della lista Pd Italia Democratica e Progressista nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Piemonte 2, che raggruppa le le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

"Un territorio ricco di storia e di cultura, di straordinarie bellezze artistiche e naturali, caratterizzato da un forte dinamismo imprenditoriale e da un fitta rete di comuni e comunità locali - commenta Fornaro - Grazie anche all’esperienza maturata negli ultimi nove anni e mezzo in Parlamento, prima al Senato e nell’ultima legislatura alla Camera come capogruppo di LIberi e Uguali, cercherò di essere all’altezza di questo compito di rappresentanza democratica. La lista Pd Italia Democratica e Progressista è stata promossa dal Partito Democratico, da Demos, dal Partito Socialista e da Articolo 1, il mio partito che ringrazio per la fiducia espressa nei miei confronti anche in questa occasione".

Candidature, Rita Rossa e molte voci L'ex sindaco fa passi avanti. Centrodestra, Berutti spera. I centristi con Barosini e Bargero?

Secondo il parlamentare, "ci aspetta una campagna elettorale breve, intensa e di grande importanza per il futuro della nostra Italia, in cui sarà fondamentale l’ascolto e il confronto dialettico con le donne e gli uomini del Piemonte orientale. La nostra lista è portatrice di una visione partecipata di un’Italia più giusta, più solidale, attenta all’ambiente e ai bisogni delle persone e delle imprese e soprattutto proiettata a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Un’Italia orgogliosa della sua storia e della sua appartenenza all’Unione Europea portatrice dei valori fondanti della libertà, dell’integrazione e della pace tra i popoli, alternativi alla visione gretta del sovranismo egoista della destra italiana".

Fornaro conclude: "Vorrei rassicurare elettori che mi hanno sostenuto e votato in questi anni nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo sul fatto che ogni voto dato alla lista Pd Italia Democratica e Progressista sarà utile per l’assegnazione dei seggi della circoscrizione del Piemonte 2, che raggruppa tutte le province piemontesi ad eccezione di Torino e quindi anche il territorio in cui sono capolista".

Ok Borioli e Rossa

Come annunciato, poi, nel Piemonte Sud confermata la deputata cuneese Chiara Gribaudo capolista sul proporzionale della Camera davanti a Daniele Borioli, mentrea Palazzo Madama dove, sempre sul proporzionale, il capolista è un altro lettiano, Enrico Borghi, davanti all’ex sindaco di Alessandria Rita Rossa.