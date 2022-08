Il corno delle Alpi in concerto con l'organo

LA STAGIONE - È stata presentata giovedì 4 agosto a palazzo Ghilini la 43ª Stagione sugli organi storici della Provincia di Alessandria. La storica rassegna - organizzata dall'associazione Amici dell'Organo di Alessandria e dalla presidente Letizia Romiti, organista ed ex docente del conservatorio alessandrino - inizierà mercoledì 10 agosto dalla pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio con Daniela Scavio all'organo e il tenore Simone Barbato. Venerdì 12 agosto toccherà Arquata Scrivia, mentre il 21 agosto si trasferirà a Ovada, nell'oratorio dell'Annunziata con il concerto di Andrea Verrando. Sabato 27 agosto, a Grondona, la chiesa parrocchiale ospiterà un concerto inusuale, con un strumento che tocca la lunghezza di tre metri, il corno delle Alpi. Protagonisti Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia. Il 4 settembre la Stagione sarà a Viguzzolo e il 9 settembre Suzanne Ozorak dal Canada si esibirà nell'oratorio San Giuseppe di Capriata D'Orba e l'11 settembre sarà Casalnoceto. Nel quadro delle celebrazioni per il centenario di San Pio V, si terrà un evento musicale anche a Bosco Marengo il 17 settembre, mentre il 24 e il 25 settembre Colin Andrews dagli Usa sarà a Tortona e Valenza. Venerdì 30 settembre c'è attesa per sentire nuovamente suonare l'organo della chiesa di Castelspina, che ha subito un lungo restauro a cui ha contribuito tutto il paese. Ottobre si aprirà il 2 con il concerto nella Basilica della Maddalena di Novi Ligure, poi il 22 ottobre a Casale Monferrato si prosegue con il Genova Vocal Ensemble. Mercoledì 9 novembre, l'auditorium del conservatorio di Alessandria ospiterà Antonio Galanti e Andrea Vannucchi con l'integrale per grand'organo di César Franck. I musicisti suoneranno anche il giorno successivo, 10 novembre, a Tortona, ricordando Paolo Perduca, prematuramente scomparso nel 2004.