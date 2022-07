Dopo 30 anni Valenza riabbraccia la Festa dell'Unità

VALENZA - L'ultima volta per la Festa dell'Unità di Valenza, era stata una trentina d'anni fa, all'inizio degli anni '90. Ora l'evento, nella tradizione degli eventi di piazza italiani più una celebrazione del senso di comunità che una festa di partito (il Pd), torna.

Sarà organizzata nei primi 4 giorni di settembre, da giovedì 1 a domenica 4, in viale Oliva. Cibo, musica e anche cultura saranno i tre ingredienti principali.

Per quattro sere di fine estate il ristorante offrirà menu a base di pesce e fritto misto, grigliate di carne, paste condite con sughi diversi e pasta fagioli, polpettine ed agnolotti della tradizione, antipasti e patatine. Il tutto accompagnato da vini scelti, birra, bibite e acqua.

Per quattro sere, a partire dalle 21.30 nei giardini di viale Oliva è in programma un calendario di spettacoli musicali dedicati a tutte le età. Giovedì il tributo ai Nomadi degli Utopia, venerdì serata giovane con 'Cittadella Off' e le esibizioni di Noot Good, Mera, Asya e L'Ottico. Sabato Asilo Republic, tributo a Vasco Rossi con la special guest Maurizio Solieri, il suo chitarrista. Domenica chiude l'omaggio a Zucchero Fornaciari dei Fly Blue's con ospite speciale Max Marcolini, chitarrista e arrangiatore dell'artista.



Il sabato pomeriggio ci sarà poi una festosa parentesi dedicata ai bambini, con l’arrivo del mago e con lo zucchero filato multicolor. Lungo Viale Oliva si potranno inoltre trovare le bancarelle delle associazioni di volontariato che lavorano per la città e per i paesi più sfortunati del nostro. Sarà presente anche l’Anpi, da sempre impegnata a difendere i valori della Costituzione.

Non mancheranno le esposizioni di fotografie delle passate edizioni de Le Feste de l’Unità: rappresentano la memoria di ciò che la festa è stata per le generazioni, un filo rosso che ha attraversato periodi e mondi diversi. La tradizionale lotteria metterà in palio un premio speciale: la bicicletta elettrica Olmo e tanti altri premi.

Infine, i salotti/dibattito prima di cena saranno una occasione per riflettere su temi sociali, ambientali, ed economici della città.

Giosue Orlando segretario cittadino del Pd, spiega: «#Lafestaditutti, ritorna a Valenza, con la voglia di essere un momento di socialità inclusiva che parla al presente e al futuro della nostra città. Siamo fieri di avere contribuito, con i tanti volontari che stanno lavorando, a riportare la Festa dell’Unità nella nostra città, una festa che ha lo scopo di aggregare persone, unire generazioni, riflettere su temi importanti, essere occasione di convivialità e divertimento».