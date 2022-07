Valenza, i presidi ne ne vanno. Stasi e Mortara salutano Cellini e Ddv

VALENZA - Di tre, ne resta solo uno. Parliamo di presidi nelle scuole di Valenza. Si sono formalizzati nei giorni scorsi due trasferimenti volontari di altrettanti dirigenti scolastici. Dal 1° settembre Barbara Stasi non sarà più alla guida del Cellini (dopo due anni) avendo ottenuto di spostarsi 'a casa', al comprensivo Oregina di Genova. Altrettanto farà Roberta Mortara, che lascia la Direzione Didattica Valenza per il Carducci/Vochieri di Alessandria. Resta solo Maurizio Carandini, da lungo tempo al comando del comprensivo Paolo e Rita Borsellino.

Per individuare i nuovi dirigenti si provvederà nelle prossime settimane prima allo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2020, quindi, in caso di insuccesso, via al valzer delle reggenze, di carattere evidentemente temporaneo.