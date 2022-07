Damiani protagonista in Corea: relocation per le due boutique di Seul

SEUL (COREA DEL SUD) - Damiani, il marchio di alta gioielleria di Valenza noto in tutto il mondo per le sue raffinate creazioni Made in Italy, aumenta la propria visibilità a Seul grazie a due strategiche relocation all’interno dei famosi department store Shinsegae Gangnam e Lotte World Tower.

La nuova boutique all’interno di Shinsegae Gangnam, che occupa una superficie più che raddoppiata rispetto alla precedente, è situata in una posizione centrale e di grande visibilità nell’area dei grandi marchi internazionali. Nel 2021 Shinsegae Gangnam è stato dichiarato il miglior department store al mondo per vendite registrate.

La boutique di Lotte World Tower, che con i suoi 555 metri è il quinto grattacielo più alto al mondo, situata in una zona prominente del department store, ricopre una superficie triplicata rispetto alla precedente ed è visibile da tutti i piani adiacenti. È il più grande punto vendita Damiani in Corea, con anche uno spazio dedicato all’uomo – a confermare il costante aumento della clientela maschile. Una scelta che sottolinea, ancora una volta, l’abilità della Maison di intercettare e soddisfare le esigenze dei propri mercati, le tendenze e il momento.