Am+ replica a Europa Verde: «Fantasiose illazioni». 

VALENZA - Il cda di Am+, composto dal presidente Massimo Zemide, dal vice Marco Giacobone e dalla consigliere Angela Manerba risponde alle critiche mosse da Europa Verde sul 'Matrimonio dell'Acqua' che ha dato vita alla newco Am+ dall'unione di Amc e Amv.

Le accuse sono definite «fantasiose illazioni».

«Gli accadimenti dello scorso fine settimana che hanno comportato la sospensione del servizio idrico per alcuni cittadini di Valenza sono stati conseguenza di una simultaneità di perdite generatesi sulla stessa linea di distribuzione che hanno inevitabilmente comportato il susseguirsi di sospensioni non programmate [...] i necessari interventi hanno visto impegnate le squadre di Am+ che sono prontamente intervenute e hanno operato quasi ininterrottamente a partire dalla mattina di sabato e sino a domenica sera».

Per rassicurare su una gestione non 'Casalecentrica', il board di Am+ ricorda i lavori effettuati negli ultimi 12 mesi a Valenza, Pecetto e Bassignana, dall'interconnessione (con la posa di 4.3 km di rete tra Valenza e Pecetto), alla posa di 800 metri di rete fognaria per il potenziamento del sollevamento di strada Ariara (funzionale all'espansione di Bulgari), dalla messa a norma di numerosi impianti del servizio idrico integrato fino alla sostituzione della rete fognaria di via Palestro a Valenza.

Nei prossimi mesi dell'anno sono in cantiere l'ampliamento dell'interconnessione con Bassignana (da completarsi entro la prossima estate, con 4.3 km di ulteriori tubazioni), la sostituzione delle reti dell'acquedotto di via Palestro e via Pastrengo a Valenza, quella di via San Rocco a Bassignana (350 metri), e di corso Matteotti a Valenza (650 metri).

«Am+ è un'azienda pubblica che ha come unico obiettivo quello di fornire il miglior servizio possibile ai propri utenti, soprattutto in termini di qualità visto che si parla di una risorsa preziosa come l'acqua senza distinzioni di codice postale. Gli investimenti nel 2022 sono stati consistenti e lo saranno anche nei prossimi anni» concludono dal cda.