Valenza: al via oggi i quattro giorni di festa per San Giacomo

VALENZA - Si parte oggi alle 19 in viale Oliva con le celebrazioni del patrono di Valenza San Giacomo e, con la regia della Pro Loco, incaricata dall’amministrazione di agire come braccio operativo della festa con un importante sostegno di 15mila euro, saranno quattro giorni all’insegna dello street food valenzano e della buona musica.

Per quattro serate consecutive (annullato per il troppo caldo il pranzo di domenica) ci saranno circa 300 posti a sedere al riparo dei gazebo per gustare i piatti proposti da Barattolo Cafè, Croce Rossa, Avis, Alpini, Pro Loco Toroloco e Garage 156: tutte realtà locali, di volontariato e anche commerciali. Per favorire le attività vicine, poi, si è deciso di non proporre in vendita prodotti ‘da bar’. Dalle 21.45, ogni giorno fino a lunedì, ci saranno sul palco proposte musicali in grado di incontrare i gusti più disparati per serate di rock ma pure danze: oggi tocca alle Anime in Plexiglass (tributo a Ligabue), domani agli Asilo (tributo a Vasco), domenica ai valenzanissimi Mambo e lunedì alla dance dei Divina.