Poste, in provincia assunti 28 nuovi portalettere

Poste Italiane continua ad assumere e sono 28 i portalettere assunti in questi giorni destinati ai centri di recapito della provincia di Alessandria.

La selezione dei neo-assunti, che si aggiunge ai 34 entrati in servizio nel mese di marzo, è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi. Attraverso queste assunzioni, prosegue l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese anche in un biennio segnato dall’emergenza sanitaria ed economica.

"Le politiche attive concordate con i sindacati - spiegano dall'azienda - contribuiscono a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel Piano industriale, in particolare per quanto riguarda l’attuale organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche ad una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna".

I nuovi ingressi si occuperanno delle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei Centri di recapito maggiori presenti sul territorio della provincia di Alessandria per poter supportare le attività legate agli ingenti volumi di pacchi in circolazione sul network postale a seguito dello sviluppo dell’e-commerce e per far fronte al turnover generazionale.

Poste Italiane in provincia di Alessandria può contare su una rete di distribuzione articolata in 15 Centri e presidi di distribuzione e un modello di recapito innovativo al servizio dei cittadini che garantisce le consegne su tutto il territorio provinciale. Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, che vede coinvolte tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso le quali è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. Nella provincia di Alessandria sono 97 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sul territorio provinciale sono presenti 3 Locker.