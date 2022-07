Ballerini tira le orecchie alla giunta: «Niente informazioni scorrette»

VALENZA - Il punto principale del consiglio comunale di Valenza di ieri è stato la variazione di assestamento al bilancio di previsione ma durante la discussione, dai banchi dell’opposizione di centrosinistra, si è parlato soprattutto di Tari. Luca Ballerini ha richiamato l’amministrazione sull’inesattezza di quanto comunicato la settimana precedente in sede di presentazione - con Amv Igiene Ambientale - dell’iniziativa legata al compostaggio domestico.

Non si tratta di uno sconto del 3.5% sulla quota fissa bensì del 10% su quella variabile. «Potrebbe essere stata una svista» ha risposto il sindaco Maurizio Oddone prima dell’intervento chiarificatore del dirigente Lorenza Monocchio, più volte invocato dallo stesso Ballerini che aveva chiesto, in alternativa, il parere del segretario generale Paola Crescenzi.

All'indomani, così commenta lo stesso Ballerini: «In qualità di presidente della commissione bilancio e a nome del gruppo

Valenza futura nel Consiglio Comunale di ieri sera ho evidenziato le numerose inesattezze comunicate e riportate sugli organi di stampa relativamente al tema del compostaggio. Infatti il regolamento vigente riporta quanto deciso dalla precedente amministrazione, ovvero per chi effettua il compostaggio domestico è previsto uno sconto del 10% sulla parte di tariffa variabile (massimo allora ritenuto sostenibile). Qualsiasi variazione può essere apportata solo modificando il regolamento Tari tramite delibera di Consiglio Comunale (al momento non risultano modifiche approvate o in fase di approvazione sul tema). Pertanto quanto comunicato dalla amministrazione relativamente ad un fantomatico sconto del 3.5% sulla parte fissa della Tari non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti e negli atti (peraltro trattasi di % ridicola). Inoltre come confermato anche dalla dirigente dei servizi finanziari e dall'assessore al bilancio, a mia domanda specifica in consiglio comunale, la scontistica per il compostaggio è applicabile da regolamento solo sulla quota variabile e non sulla fissa. Invito l'amministrazione comunale a (ri)leggere con attenzione la normativa e a rettificare quanto comunicato ai cittadini, peraltro su un tema così importante per il quale è fondamentale una seria sensibilizzazione e non una informazione scorretta e confusa che solo può allontanare i cittadini dai comportamenti più virtuosi».