Una 'Cena in Bianco' per lottare contro le disparità di genere

VALENZA - Martedì 12 luglio si è svolta in corso Garibaldi la ‘Cena in Bianco’ del Lions Club Valenza Adamas. L’evento ha rappresentato il primo step della raccolta fondi a sostegno del programma ‘I ragazzi e le contromisure al mondo dei grandi’. «È un progetto importante per i nostri ragazzi che comprende diversi service e momenti di formazione e approfondimento sia dei docenti che degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori» commenta la presidente Arianna Masini. In particolar modo, la Cena in Bianco è stata dedicata al service sull’empowerment femminile: Power, possibility for women equality and right dedicato alle ragazze delle scuole superiori sulla disparità di genere. All’evento hanno partecipato il governatore distrettuale Pio Visconti (valenzano) e il promo vice governatore distrettuale Giuseppe Cervo.