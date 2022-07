Arrivano a Valenza i parcheggi 'rosa'

VALENZA - A breve Valenza avrà i cosiddetti parcheggi ‘Rosa’, vale a dire spazi di sosta riservati alle auto condotte da donne in stato di gravidanza e alle mamme (ma pure ai papà) con un bambino fino a due anni di età. Nei giorni scorsi la giunta ha deliberato di procedere in tale direzione; si valuterà l’ubicazione di tali stalli riservati di concerto con la Polizia Locale.

Per usufruirne bisognerà richiedere un apposito tagliando direttamente negli uffici comunali. Il permesso dovrà quindi essere esposto sul veicolo (in altre città, come Casale, gli stalli rosa vengono utilizzati ‘sulla fiducia’, senza che vi siano talloncini). In totale, spiega l’assessore alla famiglia e alle pari opportunità Rossella Gatti, si tratterà di una decina di parcheggi. «La volontà è quella di collocarli nei pressi dei luoghi più sensibili, penso all’ufficio postale, alla farmacia comunale, all’ex ospedale Mauriziano e nella prossimità di scuole e asili».