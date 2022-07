Pecetto: con l'interconnessione acqua potabile 'garantita'

PECETTO DI VALENZA - Tira un sospiro di sollievo con i suoi concittadini Andrea Bortoloni, sindaco di Pecetto di Valenza. L’8 giugno si sono conclusi i lavori per l’interconnessione della rete idrica di Pecetto con quella di Am+. Dopo i collaudi e i controlli di rito, da lunedì 27 giugno è stata interrotta l’alimentazione delle abitazioni del Comune dai pozzi comunali e l’erogazione avviene con l’acqua proveniente dai quelli più profondi di Terranova e Frassineto Po. Sono scongiurati perciò i rischi di incappare nuovamente in periodi, anche lunghi, di non potabilità dovuta all’esondazione del Po e alla contaminazione delle falde. Un’opera complessa. Am+ vi ha lavorato per ben 4 mesi, per un esborso di circa 600mila euro e la posa di 4 km di tubazione.

Per quanto riguarda il prossimo step è stata convocata per il 28 luglio l’ultima conferenza dei servizi per l’approvazione dello stralcio di progetto che consentirà di collegare attraverso la rete appena conclusa anche il Comune di Bassignana alla rete consortile di Am+.