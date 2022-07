Al via il 'Gem' a Valenza, il chiarimento di For.Al

VALENZA - In merito al commento diffuso la scorsa settimana, in merito all'imminente avvio dell'Its Gem di Valenza, il For.Al della città del gioiello, uno dei partner dell'iniziativa, specifica: «Quanto descritto nell'articolo della scorsa settimana (lo trovate in calce a questo testo), relativo all'avvio del corso di Tecnico Superiore di processo Orafo a partire da ottobre 2022, corrisponde, al momento, esclusivamente ad una aspettativa di For.Al che ha collaborato alla stesura del progetto formativo. Per il tramite della Fondazione ITS di riferimento verrà presentato per il Bando regionale, di prossima pubblicazione, finalizzato al il finanziamento dei corsi biennali ITS che partiranno nel prossimo autunno. Di conseguenza, la certezza dell'avvio del corso indicato si potrà avere solo nei prossimi mesi, quando sarà terminata la fase di valutazione e autorizzazione corsi da parte della Regione Piemonte».

For.Al Valenza: «Una grande soddisfazione ospitare il nuovo corso Its» L’istituto contribuirà al percorso in partenza da ottobre dando la disponibilità dei propri laboratori per le prove pratiche