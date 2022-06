A Bassignana un weekend di full immersion imparando la guida sicura

BASSIGNANA - Sabato 2 e domenica 3 luglio i Leo Club di Alessandria, Casale e Valenza presenteranno la prima edizione di ‘Guida in sicurezza’ grazie alla collaborazione con il Memorial Day Cristian Zucconi, presso la Fornace di Bassignana.

Quello della sicurezza alla guida è sempre un tema centrale perchè ogni anno sono numerosi di incidenti mortali a causa di eccesso di velocità, stato di ebbrezza e guida distratta da apparecchi elettronici.

Ecco quindi due giornate di full immersion, nelle quali, attraverso nozioni di teoria e pratica, si affronteranno temi di sicurezza stradale e come gestire situazioni di pericolo. Ogni partecipante nel pomeriggio si dovrà mettere alla prova per imparare alcune tecniche migliorative per la propria guida. Il tutto sarà seguito da istruttori certificati.

Le auto su cui i partecipanti si metteranno alla prova saranno donate gentilmente da Alessandria Auto e la costituzione del percorso sarà curata dallo staff del memorial Zucconi con l’aiuto dell’autoscuola Gramsci di Valenza. Il corso è aperto a tutte le persone in possesso della patente di guida B. I posti sono limitati: prenotazioni entro il termine di oggi al 347 1417846.