Mercoledì a Valenza a teatro in strada con ‘Le panchine raccontano’

VALENZA - L’appuntamento ‘Le panchine raccontano’ - inizialmente previsto per mercoledì scorso, ma sospeso causa maltempo - è stato riprogrammato per il 29 giugno alle 18.30 in piazzetta Verdi. Un appuntamento per celebrare tutte le storie che una panchina potrebbe raccontare attraverso l’esibizione di numerosi artisti locali proprio per le vie della città.

Ad animare la serata ci saranno Compagnia Teatrale Notte Magica, Amori in Corso, Signorine Maramao, Rosanna Bagnasco e Silvano Cappelletti, Filomena Ciccarelli, Gianni Pasino e Maria Pia Sanna. In caso di maltempo l’evento questa volta verrà spostato sempre alle 18.30 nella piazzetta del Centro Comunale di Cultura.