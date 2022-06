Omicidio Megardi: interrogato Luca Orlandi

ALESSANDRIA - ORE 12,51 - Contrariamente a quanto comunicato questa mattina, l'udienza di convalida del fermo di Luca Orlandi avverrà nei prossimi giorni. Tecnicamente ci sono 48 ore di tempo dal momento in cui viene emesso il provvedimento.

In questo momento è in corso l'interrogatorio dei genitori di Luca Orlandi, alla presenza dell'avvocato Paolo Amisano: la coppia si era presentata spontaneamente già ieri per raccontare quanto a loro conoscenza, ma per motivi di tempo è stato rinviato a questa mattina. L'unico indagato per l'omicidio di Norma Megardi resta Luca Orlandi.

La famiglia di Norma Megardi è assistita dall’avvocato Guglielmina Mecucci.

ORE 12,37 - Sarebbe cominciata questa mattina l'udienza di convalida dopo il fermo della notte scorsa effettuato dai carabinieri all'omicidio di Norma Megardi. Gli avvocati Paolo Amisano di Valenza e Stefano Bagnera di Casale confermano le notizie giornalistiche relative «al fermo di Luca Orlandi disposto dall’autorità giudiziaria questa notte» e precisano che «lo stesso è avvenuto dopo che l’indagato si era spontaneamente presentato avanti il Publico Ministero per rendere ampia confessione. Quanto al contenuto della stessa si preferisce attendere a renderlo noto che gli inquirenti svolgano i propri accertamenti.»