Da ottobre a Valenza le lezioni dell'Its del Gioiello all'ex Carducci

VALENZA - A ottobre, nei locali dell'ex Scuola Carducci (e per i laboratori al For.Al) partirà a Valenza l'esperienza di Gem, un Its, vale a dire un tipo di scuola di alta specializzazione tecnologica, post diploma, dedicato al settore dell'oreficeria.

Si tratta del primo Its in provincia, nato sotto l'egida del Tam di Biella, presieduto da Pier Francesco Corcione.

Se ne parlava già nello scorso marzo, ma oggi in Comune sono arrivate le firme al protocollo d'intesa.

Si tratta di un percorso post diploma di due anni, a partecipazione gratuita (previa selezione in forma scritta e orale), riservato, tanto per cominciare, a 25 studenti per anno (alcune iscrizioni sono già state accettate). Della partita oltre al Tam di Biella, fanno parte il Comune (che mette a disposizione i locali dell'ex Carducci, dove sorgerà anche il Museo dell'Arte Orafa), Confindustria Alessandria, Cna, Mani Intelligenti, Slala, il già citato For.Al e il Cellini.

