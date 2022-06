Chris Amon e la sfortuna con lo Scuderia Ferrari Club a Valenza

VALENZA - Lo Scuderia Ferrari Club Alessandria continua con gli appuntamenti dedicati ai propri soci. Domenica 26 giugno alle 18, presente l’autore Emiliano Tozzi, si parlerà del libro “Chris Amon - La sfortuna non esiste” al Centro Comunale di Cultura di Valenza: oltre allo scrittore ci sarà una graditissima ospite, Brenda Vernor, che è stata per quasi trent’anni la segretaria personale di Enzo Ferrari.

«Dopo due anni di stop forzato vogliamo coinvolgere sempre più i nostri soci regalando loro qualcosa di speciale – afferma Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria - il libro non può mancare nella collezione degli appassionati e la Vernor è un personaggio unico, con una vitalità sorprendente. È una memoria storica della Ferrari e non mancherà di raccontare aneddoti davvero interessanti».

Spiega Giuliani che «la partecipazione alla presentazione è gratuita, al termine andremo a cenare con l’autore alla Locanda dei Paoli a Pecetto di Valenza. Il costo della cena, compreso il libro è 40 euro, senza libro è 30».

Il volume su Chris Amon

“La sfortuna non esiste. Il destino lo creiamo noi con le nostre mani e con le nostre azioni”. Così parlò il mitico "Drake", Enzo Ferrari.

Le tante rotture meccaniche che finirono per descrivere la carriera di Chris Amon a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta ne delinearono nell'inconscio collettivo e nell'ambiente delle corse quel fortissimo ritratto che sfociò nel luogo comune del "pilota sfortunato" al punto di far rapidamente dimenticare quel campione e quel pilota in grado di aggiudicarsi un leggendario titolo iridato nel campionato Sport Prototipi, regalando alla Ferrari a bordo della bellissima P4 l'indimenticabile vittoria in parata nella 24 Ore di Daytona del 1967 assieme al compianto compagno di squadra Lorenzo Bandini.

La prefazione è di un grande giornalista motoristico come Leo Turrini.

Emiliano Tozzi è nato a Faenza (Ra) nel maggio del 1973: un passato da cantante lirico e un presente caratterizzato dall’inchiostro di una penna dedicata alle quattro ruote: è artefice del blog di automobilismo sportivo “Sinfonia Motore (la voce dell’asfalto)” online dal marzo 2017.

Ha debuttato nel mondo dell’editoria nel 2018 col titolo “Quel giorno a Le Mans (341.3)” pubblicato da Pacini Editore; nel suo libro ha raccontato l’esordio di Cetilar Racing, sul leggendario circuito della Sarthe, fino al loro ritorno su quella medesima pista un anno più tardi.