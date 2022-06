Salvini apre una nuova boutique in piazza Duomo a Milano

MILANO - Salvini, celebre marchio di proprietà del gruppo Damiani, aprirà una nuova prestigiosa boutique in Piazza Duomo a Milano. Si è concluso infatti l’iter amministrativo per l’assegnazione a seguito del relativo bando di concorso del negozio facente parte della Galleria Vittorio Emanuele e dei suoi portici sulla piazza, di proprietà del Comune di Milano.

Il contratto stipulato prevede una concessione di 18 anni ed è destinato alla realizzazione di una nuova boutique Salvini nei locali. Piazza Duomo, cuore della città meneghina, è una delle piazze più conosciute d’ Italia, visitata ogni anno da milioni di turisti. Il brand registra un ottimo andamento e un importante incremento, come dimostrano le straordinarie performance registrate. Nel 2021 ha ampliamente superato i risultati del 2019, e in questo inizio del 2022 prosegue con la sua forte crescita.

Continuerà inoltre a investire in Italia e all’estero, procedendo con importanti aperture strategiche, come fatto di recente in Cina, con le due boutique di Shanghai, in Corea, con la boutique di Seoul e in Italia, entrando in Rinascente a Milano, Firenze e Roma. Salvini consolida così la sua presenza nelle principali capitali dello stile, come testimonia la nota apertura della boutique di via Montenapoleone 25. Anche questo progetto si inserisce nell’innovativo percorso di comunicazione e immagine intrapreso dal marchio che prevede anche un restyling dei segni architettonici e una nuova e impattante comunicazione che verrà esplicitata in tutti i canali a 360° gradi, in Italia e all’estero.

Ogni gioiello Salvini è un pezzo unico realizzato interamente a mano in Italia dai sapienti mastri orafi valenzani: creatori di desideri preziosi capaci da un lato di esprimere la cultura millenaria del gioiello e dall’altro di interpretare la tendenza estetica del momento.