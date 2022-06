Contro l'abbandono di rifiuti la Polizia Locale potenzia i controlli

VALENZA - Il comandante della Polizia Locale di Valenza, Gianluigi Talento, interviene sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che colpisce sempre più frequentemente la città: «La Polizia Locale è fortemente impegnata nel contrasto dell’abbandono selvaggio dei rifiuti e reagirà duramente ai comportamenti illeciti che hanno caratterizzato i recenti abbandoni indiscriminati in prossimità di alcuni punti di raccolta della città, vera e propria mancanza di rispetto a tutti i cittadini - spiega Talento - Faremo tutto il possibile per non rendere vana l’attività minuziosa svolta dal personale negli ultimi mesi che ha portato all’individuazione degli autori di questi comportamenti incivili ed all’applicazione di alcune sanzioni, non soltanto di carattere amministrativo».

Si potenzieranno i controlli: «D’intesa e su disposizione dell’Amministrazione Comunale, saranno potenziati gli strumenti di controllo già presenti sul territorio mantenendo costante la collaborazione con Amv srl, risultata preziosa negli ultimi tempi, grazie anche all’impiego di foto trappole».