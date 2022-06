TORINO - ORE 12.15 - La Corte d'Assise d'Appello ha deciso: 27 anni di carcere a Giovanni Vincenti, 26 anni e 11 mesi alla moglie, Antonella Patrucco (la donna non è responsabile della calunnia nei confronti del vicino di casa).

Il dramma di Quargnento, costato la vita a tre Vigili del fuoco in servizio ad Alessandria (Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido) e il ferimento di due loro colleghi (Giuliano Dodero e Graziano Luca Trombetta) e del carabiniere Roberto Borlengo, ora è chiuso.

ORE 11.15 - Strage Vigili del Fuoco: la Corte d'Assise d'Appello si è ritirata in Camera di Consiglio per decidere sulla proposta delle difese di Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco di procedere a un concordato per un accordo complessivo di 27 anni di carcere in modo da raggruppare tutti i reati per cui sono stati condannati. Intendono rinunciare, quindi, anche al ricorso per Cassazione.

Gli imputati hanno rinunciato a comparire.

Questa pena racchiuderebbe l’omicidio volontario dei tre Vigili del fuoco (Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido) morti nell’esplosione della magione di Quargnento avvenuta il 5 novembre 2019, aggiungendo poi le lesioni, la truffa all’assicurazione, il crollo della cascina, la frode all’assicurazione stipulata ai tempi del mutuo e la calunnia.

In aula sono presenti, oltre alle difese, anche i legali dei parenti delle vittime (nella foto), avvocati Giuseppe Lanzavecchia e Davide Daghino (parte civile per il comune di Quargnento), l’avvocato Giulia Boccassi che rappresenta Marco Triches e il suoi familiari, e l’avvocato Giuseppe Cormaio per Matteo Gastaldo e la sua famiglia.

Seguono aggiornamenti.