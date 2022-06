Valenza in lutto, morta Daniela Zaio

VALENZA - Valenza è in lutto per la morte di Daniela Zaio, 69 anni, donna molto attiva nel mondo politico e amministrativo della città. Nella scorsa legislatura, con sindaco Barbero, era stata capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale. Aveva anche guidato L’Uspidalì, la casa di riposo di via Zuffi ed era stata dirigente del settore amministrativo del Comune.

Di lei scrive Giovanni Bosco, ex vicesindaco e figura storica dell'Anpi: "Quando nel 1960 sono stato eletto consigliere comunale, Daniela Zaio era già lì e per tanti anni è stata segretaria del sindaco. Era positiva, encomiabile, intelligente e preziosa, una donna sempre molto sensibile ai problemi della nostra comunità, qualunque fosse in quel momento il suo ruolo di dirigente della attività pubblica, alla quale ha dedicato con competenza e passione, tutta la sua vita".