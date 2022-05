Katia Isgrò di Bassignana alle finali di 'Miss Mamma Italiana'

PARMA - Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Lo scorso fine settimana si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Katia Isgrò, 51 anni, consulente finanziaria, di Bassignana, mamma di Thomas e Carlotta, di 25 e 19 anni;