Fine dei giochi per le alessandrine

ALESSANDRIA – Fine dei giochi per entrambe le formazioni della provincia iscritte ai playoff di serie C: le sconfitte esterne di Occimiano e Alessandria le escludono anche aritmeticamente dal primo posto che vale il biglietto per la seconda fase dei playoff con in palio un posto nei campionati di B2 nazionale.

La vittoria contro Safa2000 della settimana scorsa resta l’unica del girone della Nuova Elva Fortitudo: le ragazze di Gombi impegnate a Chieri contro il Cascina Capello sono uscite sconfitte per 3-1 (20-25 25-19 25-19 25-13) e restano al quarto posto distanti ormai sette lunghezze dalla vetta con solo più una gara da disputare, quella di sabato prossimo in casa con Collegno.

Ancora senza vittorie invece la postseason dell’Alessandria Volley: anche a Rivarolo contro la capolista finimpianti arriva la terza sconfitta esterna consecutiva, questa volta 3-0 (25-18 25-23 25-15) e con essa l’addio a ogni speranza di promozione; sabato si chiude al ‘PalaCima’ ospitando l’Mts Ser e con una vittoria arriverebbe anche l’aggancio in classifica ai torinesi.

Costa invece carissimo alla Zs Ch Valenza il 3-1 (29-27 21-25 25-13 25-20) incassato a Torino: nonostante ci sia ancora un turno da disputare dove le orafe riposeranno la classifica le condanna già a rimanere in uno dei tre posti retrocessione staccata di almeno un punto dal Sole di San Martino El Gall.

Prima vittoria invece per il Volley Pirates Gavi Novi nel girone playoff della serie D femminile: domato il Cervere sul terreno amico del ‘PalaGavi’ con un netto 3-1 (22-25 25-14 25-20 28-26) in rimonta dopo avere concesso il primo parziale. Itre punti non cambiano però nulla nel destino delle ragazze di Quagliozzi perché in C sale l’Hajiro Tetti Novara che domina il raggruppamento con tre vittorie in altrettanti incontri.