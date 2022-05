Comicità al servizio della lotta alla violenza sulle donne

VALENZA - Successo, ieri sera, a Valenza, per "Appunti G" lo spettacolo inaugurale di "Fragole e pomodori", il festival organizzato dal centro antiviolenza Medea di Alessandria.

Sul palco le attrici Alessandra Faiella, Rita Pelusio e Lucia Vasini, oltre alla giornalista del 'Corriere' Livia Grossi, impegnate a trattare, con indubbia ironia, temi inerenti la sessualità e le differenze tra donne e uomini.

Titolo emblematico

Quasi due ore di divertimento, con spunti di riflessione. E, in chiusura, Mara Mayer, una delle volontarie di Medea, che ha spiegato la necessità di avere centri antiviolenza, in un paese dove sono moltissime le donne che subiscono violenza (ma solo poche denunciano). Il titolo del festival fa riferimento ad abusi ai danni di braccianti immigrate costrette ad abortire per poter continuare a lavorare, in Sicilia, per la raccolta di fragole e pomodori.