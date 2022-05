Iride, il nome della costellazione di satelliti scelto dalla scuola Pascoli

VALENZA - Dopo 1061 proposte da 638 istituti scolastici, la classe 2° C della scuola 'Pascoli' di Valenza (sede dell'istituto comprensivo Paolo e Rita Borsellino) si è aggiudicata il concorso 'Spazio alle idee', promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana per dare un nome alla futura costellazione satellitare per l’Osservazione della Terra in orbita bassa. Ad annunciarlo con video è stata la celebre astronauta Samantha Cristoforetti.

Iride è il nome scelto dagli alunni e che ha fruttato la vittoria, acronimo di International Report for an Innovative Defence of Earth. Così il 1° giugno 5 alunni (sorteggiati) della classe, accompagnati dalla professoressa Francesca Cani si recheranno a Roma per la premiazione.