ValeMado - Luese Cristo, la sfida

VALENZA - E' la partita più attesa della giornata, punti pesanti per la lotta al vertice, per i playoff e, soprattutto, per l'Eccellenza

Per la Valenzana Mado è l'occasione per riscattare il risultato dell'andata, per gli ospiti c'è un primato da difendere. E' giornata rossoblù, grande pubblico, all'ingresso in campo fumogeni. E l'annuncio di Gianni, zio del patron Flavio Tonetto: "Premio speciale per i ragazzi rossoblù per la vittoria".

VALENZANA MADO - LUESE CALCIO CRISTO 0-1

Marcatori: pt 9' Russo

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

9' Luese Cristo in vantaggio: primo angolo, in area Russo colpisce bene e infila Lisco

5' Galoppata di Cesare Fiore s destra, entra in area, tre occasioni per Boarino, Mazzola e Rodriguez e due volte Boddrito respinge

4' Punizione di Boarino, respinge Bodrito