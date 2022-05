Domenica c'è il Bunpat a Valenza: edizione numero 41

VALENZA - Dopo il rinvio di domenica scorsa a causa del meteo incerto, l’auspicio degli organizzatori dell’associazione l’Oro dal Po al Monferrato con Pro Loco, Cna Turismo e Commercio e Comune è che questa possa essere la volta buona per il Bunpat numero 41. Dalle 9 alle 19 per le vie del centro i commercianti di Valenza metteranno in vendita la loro merce a prezzi concorrenziali, in una vera e propria festa delle occasioni che da anni è un appuntamento fisso, due volte all’anno. Oltre ai negozianti sono inoltre attesi banchi enogastronomici e hobbisti ma pure cibo da strada e i gazebo delle associazioni di volontariato.