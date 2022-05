Valenza: nuovi box prefabbricati al canile di strada Oche

VALENZA - L’Amministrazione Comunale di Valenza, su proposta dell’assessore al Welfare Animale Rosella Gatti, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo di adeguamento del canile sanitario di prima accoglienza e rifugio in strada Oche.

L’intervento prevede l’installazione di nuovi box prefabbricati e ha ricevuto la copertura per una parte dalla Regione Piemonte mentre la differenza verrà realizzata con co-finanziamento del Comune di Valenza.

La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva per consentire l’avvio dei lavori entro il mese di maggio.

«Si tratta di un provvedimento importante – spiega Rossella Gatti – a conferma dell’importanza che l’Amministrazione attribuisce al Welfare Animale e che si sostanzia in atti concreti e finalizzati in un quadro più ampio di tutela dell’ambiente in chi lo abita che non è soltanto l’Uomo, come del resto sottolinea la recente modifica alla nostra Carta Costituzionale».

L'iniziativa segue quanto stipulato a inizio anno con l’associazione ‘Ambulanze Veterinarie d’Italia Onlus’ con la quale viene assicurato ad ogni animale in difficoltà un primo soccorso salvavita ed il trasporto verso la struttura veterinaria fiduciaria del proprietario o, se non disponibile, verso la clinica veterinaria più vicina, con attività garantita 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi esclusivamente su chiamata telefonica al numero Emergenze 331/4824724 da parte degli utenti residenti sul territorio del comune di Valenza o delle forze dell’ordine. Per la stessa iniziativa, allo scopo di coinvolgere volontari, dopo un primo corso, se ne sta preparando un secondo.