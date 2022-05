L'amore, che non è mai uguale, è un successo

VALENZA - Ottimi riscontri a Valenza per lo spettacolo, andato in scena sabato sera al Teatro Sociale, "L'amore che non è mai uguale" dove Ileana Spalla ha raccontato il più forte dei sentimenti n molti dei suoi straordinari e travolgenti aspetti, precedendo la rappresentazione di danza. Tra ballo e parole è intervenuta la drag queen Vera Aloe a discorrere tra il pubblico di rispetto, diversità, amore e famiglia con toni divertiti e divertenti, coinvolgendo con le sue battute argute e i suoi sottintesi sottili e spiritosi.

Si sono succeduti momenti di commozione a momenti di comicità intelligente.