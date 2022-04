VALENZA - Ieri sera, nel corso di una seduta molto lunga, il consiglio comunale di Valenza ha affrontato le due interrogazioni presentate dal capogruppo della Lega Daniele Boccardi e da quello civico Alessandro Deangelis sulla Fondazione Mani Intelligenti, ente di diritto privato con 46 aziende orafe socie e il Comune tra i fondatori.

A rispondere ai due interroganti (entrambi poi dichiaratisi insoddisfatti) sono stati il sindaco Maurizio Oddone, che fa parte del cda della Fondazione, e il suo vice (depositario della delega alla formazione) Luca Rossi.

«Piena fiducia nella Fondazione Mani Intelligenti - ribadisce ancora una volta il primo cittadino - l’interrogazione del consigliere Boccardi, non aveva alcuno sfondo politico ma, semplicemente è stata una richiesta di informazioni sulla formazione che la Fondazione ha come oggetto nel suo Statuto».

«Ho raccomandato - prosegue il sindaco - come del resto già detto nel Cda, una maggiore informazione su quanto viene effettuato per quanto riguarda la formazione, con una comunicazione maggiore rivolta all’esterno ma anche, e soprattutto, nei confronti dei soci. La formazione è oggi, più che mai necessaria per Valenza, in quanto giovani e mano giovani richiedono un posto di lavoro, c’è da parte delle aziende orafe una offerta altissima ma le stesse ricercano personale altamente specializzato e qualificato».

Il sindaco è tornato anche sulla polemica di inizio anno, relativa a un commento social del direttore della Fondazione, Gianluca Cravera, dicendo di essere a conoscenza dell'opinione di incompetenza espressa nei suoi confronti.

Boccardi contro Cravera per le dichiarazioni politiche sui social 'Galeotto' un commento su Facebook ad un post di Luca Ballerini

