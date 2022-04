Oddone risponde sul caso-concorso: «Dimissioni commissari ammissibili»

VALENZA - Il sindaco di Valenza Maurizio Oddone ha diffuso la risposta (scritta) all'interrogazione presentata a inizio mese dal Pd di Valenza sulle dimissioni dell'intera commissione esaminatrice (per motivi personali) per il concorso per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” (Categoria D) per il settore “Finanze, Tributi, Personale, Demografici e Servizio Autonomo Polizia Locale”.

Un tema complesso, visto che al concorso, del quale si è già svolta la prova scritta, sono ammessi l’assessore al Bilancio di Alessandria, Cinzia Lumiera, e la moglie dell’assessore al Bilancio di Valenza, Luca Merlino.

La replica del sindaco Oddone si esplica in quattro punti: