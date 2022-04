A Pecetto una giornata dedicata al festival delle orchidee selvatiche

PECETTO - Con l’arrivo della bella stagione è il momento di ritornare ad ammirare anche le orchidee selvatiche del territorio. Sabato 23 aprile ci sarà quindi un’intera giornata dedicata al festival delle orchidee selvatiche a Pecetto di Valenza. Il ritrovo è alle 9.30 al centro sportivo, dove verranno formati dei gruppi per la visita al Bric Montariolo. Alle 14.15 invece ci sarà l’inaugurazione della mostra ‘I ciottoli del fiume’ al centro culturale Borsalino - realizzata da Associazione La Guarnera in collaborazione con Ente di gestione aree protette del Po piemontese - al termine della quale LIFEorchids aggiornerà sui propri progetti futuri in un meeting aperto a tutti. Si concluderà la giornata alle 16.30 con la visita alla Rocca e al percorso astronomico con il Gruppo Astrofili Galileo di Alessandria.

Ci sarà anche la possibilità di partecipare al pranzo dalle 12.45 presso il centro culturale Borsalino al costo di 20 euro a persona. Per prenotare contattare 3341135039 (Flavio), 0131940367 (Lorenzo) o 3387683871 (Vanda).

Durante la giornata sarà anche possibile visitare l’esposizione presso lo stesso centro ‘Il mare a Pecetto e i fossili della Guarnera’. Per la partecipazione alla passeggiata e/o al meeting è necessario iscriversi al link https://forms.gle/H5vWzJCfWhniK93P6.