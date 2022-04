Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Inedito turno prepasquale per alcune squadre dilettantistiche della nostra provincia: fermi i tornei di Promozione, Prima e Terza Categoria, si gioca invece in Eccellenza e in Seconda Categoria. Segui i risultati in tempo reale, con marcatori e classifiche.

Doppio appuntamento casalingo, in Eccellenza, per Acqui e Castellazzo. I bianchi di Arturo Merlo ricevono all'Ottolenghi la visita del Cuneo, per una sfida d'alta quota che assomiglia molto a uno spareggio. Il tecnico acquese ritrova elementi importanti, Guazzo su tutti, e spera di vincere finalmente uno scontro diretto, cosa mai avvenuta fino a questo momento della stagione.

Tra le mura amiche anche il Castellazzo, opposto al San Domenico Savio dell'ex Lorenzo Simone. Per i ragazzi di Molina si tratta a tutti gli effetti dell'ultima chiamata, serve solo vincere per continuare a mantenere viva una comunque flebile speranza.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, dopo l'anticipo di ieri che ha visto la Frugarolese espugnare 2-1 il campo della Castelnovese grazie ai gol di Perfumo e Fatigati, oggi è il turno di tutte le altre gare. Derby ricco di spunti e di significati per l'Atletico, contro il Bistagno, mentre la partita di cartello è quella tra Sale e Viguzzolo. Il Predosa va a Pozzolo e non dovrebbe avere grossi problemi a conquistare il bottino pieno, la Fortitudo attende invece il Casalnoceto e il Villaromagnano si confronta con l'Europa Bevingros. Da tripla Boschese-Cassine, match tra due formazioni che hanno già ampiamente raggiunto i propri obiettivi e che possono scendere in campo senza particolari pressioni.