Valenza: dal prossimo anno nuove tariffe per i servizi scolastici

VALENZA - Il Comune di Valenza vara nuove tariffe per i servizi scolastici e in particolare per la mensa e il pre e post scuola.

A partire dal 1° settembre prossimo sarà eliminata la quota di iscrizione annuale alla mensa: il servizio verrà pagato unicamente in base al numero di pasti consumati, di volta in volta. Inoltre, il costo sarà lo stesso sia per i residenti che per i non residenti in città.

Per il servizio di pre e post scuola ci sarà un aumento «minimo e contenuto delle tariffe» spiegano il sindaco Maurizio Oddone e l'assessore Alessia Zaio. Il motivo è da ricondursi all’incarico assegnato dal Comune a una cooperativa con personale qualificato anche per gli adempimenti relativi alla normativa a contrasto e prevenzione del Covid-19, stante anche l'indisponibilità allo stesso del personale Ata.

Le nuove tariffe

Mensa (costi dei singoli buoni pasto)

Asilo Nido Lattanti € 3,00 Semi Divezzi e Divezzi € 4,00

Scuola dell'infanzia € 5,45 (aumento di 1.45 euro)

Scuola Primaria € 5,15 (aumento di 1.15 euro)

Scuola Secondaria di primo grado € 6,30 (aumento di 2.30 euro)

Pre e post scuola

Pre-scuola (infanzia e primaria) € 60,00 all’anno

Post-scuola (infanzia) € 30,00 al mese

«Tutte le altre tariffe (rette asili nido, pomeriggiando, scuolabus, centri estivi nidi e infanzia, buoni merenda), pur in presenza di un momento di congiuntura economica non favorevole, rimarranno invariate» spiegano da Palazzo Pellizzari.