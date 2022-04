Al Cinema Sociale questa sera il film drammatico 'All my life'

VALENZA - 'All my life' sarà il film in proiezione questa sera, mercoledì 13 aprile, al Cinema Sociale per la rassegna Valenza Movie. Appuntamento alle 21 a teatro. La biglietteria aprirà dalle 20.30: ogni ingresso sarà al costo di 6 euro. Di seguito il trailer del drammatico, ispirato a una storia vera.