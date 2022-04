Cisl scuola: "Siamo i primi in Piemonte"

ALESSANDRIA - "Quando mancano 12 scuole su un totale di 540, la Cisl Scuola, con oltre 19mila preferenze, pari al 33% dei voti espressi, è la prima organizzazione sindacale nelle scuole di ogni ordine e grado della regione". La nota arriva da Carlo Cervi della Cisl-Scuola di Alessandria e Asti.

"La Cisl Scuola, che è passata dal 29,6% del 2018 all’attuale 33%, è il primo sindacato in 7 province su 8 del Piemonte. E conquistiamo il primato nelle province di Alessandria, Biella, Verbania e Vercelli. Ad Asti non raggiunge il primo posto ma aumenta i consensi. La notizia più importante riguarda però Torino dove la Cisl Scuola ottiene un risultato storico, superando tutte le sigle sindacali e diventando il sindacato più votato".

Lavoro di squadra

Secondo l'alessandrina Maria Grazia Penna, segretaria generale della Cisl Scuola Piemonte, "è un' affermazione storica per una vittoria a tutto tondo, anche se mi corre l’obbligo precisare che in questo conteggio non sono compresi i dati dei comparti di Università e Ricerca che afferiscono ad altre aree contrattuali. Ringrazio tutti i candidati perché senza il loro impegno, la loro disponibilità e la loro abnegazione non avremmo ottenuto un risultato così importante. Il gruppo dirigente della Cisl Scuola e della Cisl è professionale, concreto e coeso. La forza è lavorare come una squadra, ovviamente vincente”.