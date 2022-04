Rsu: Cgil avanti, Cisl ok. Ospedale, stravince il Nursind

ALESSANDRIA - "Siamo il primo sindacato nell’Ente Provincia, nel Comune di Alessandria, nei Comuni centri zona, nei Consorzi dei Servizi Sociali, nelle Ipab, all’ Agenzia delle Dogane, all’Agenzia delle Entrate, nei Centri per l’Impiego e in molti Enti di minori dimensioni. Ringraziamo tutti i nostri candidati e chi ci ha votato".

Così Francesca Voltan, segretario provinciale della Cgil Funzione pubblica, al termine dello spoglio che ha fatto seguito alle tre giornate di votazioni per il rinnovo delle rsu negli enti pubblici.

Cgil Fp

Cisl soddisfatta

La Cisl, invece, invia una nota per ricordare che nelle province di Alessandria e Asti (il sindacato ha un'unica segreteria per entrambi i territori) "si segnala il primo posto della Cisl Fp in Tribunale e in Prefettura ad Asti, rispettivamente con il 45% (25 voti su 55) e con il 78% in Prefettura (29 su 37). Ad Alessandria la Cisl Fp è prima in Questura con il 65% dei consensi (38 su 58) e Prefettura con il 74% (23 su 31). La Cisl Fp conquista il primo posto al comune di Casale Monferrato con il 47% (67 su 140)".

La Cisl

Comparto Sanità

Per quanto concerne l'AslAl, Fials avanti a Casale e Novi; ad Alessandria, a Valenza, a Tortona e a Ovada prevale la Uil, ad ACqui la Cisl. Nell'Azienda ospedaliera di Alessandria, netta affermazione del Nursind (526), davanti a Fials (154), Uil (134), Fsi-Usae ( 204), Nursing-Up (68), Cisl Fp (89), Cgil (88), Cub (32).