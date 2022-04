Prorogata la ricerca della nuova commissione per il concorso in Comune

VALENZA - Scadeva mercoledì il termine per candidarsi come membro della commissione di concorso, in Comune a Valenza, per un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo e contabile (categoria D) per il settore Tributi, Finanze, Personale, Demografici e Servizio Autonomo Polizia Locale.

Il bando era stato pubblicato il 21 marzo dopo che i tre commissari, dirigenti comunali, avevano rassegnato in rapida successione le dimissioni per motivi personali. Alcuni giorni prima però, il 10 marzo, i 38 candidati ammessi alla selezione per il posto di lavoro a Palazzo Pellizzari (tra i quali l’assessore al Bilancio di Alessandria, Cinzia Lumiera, e la moglie dell’assessore al Bilancio di Valenza, Luca Merlino), avevano già sostenuto la prima prova d’esame, quella scritta.

Gli elaborati sono in attesa di essere corretti prima della fase orale, che è ancora lontana dal poter essere fissata in quanto il bando per la selezione dei tre componenti la commissione (professionisti che dovranno occuparsi della selezione) è stato prorogato con una determina dirigenziale fino al 15 aprile.

