L’alloro di Dante per quattro studenti dell’Upo

Premiati nella sede della Fondazione Cral gli studenti dell’Upo che meglio hanno saputo interpretare il tema proposto nel concorso ‘Per Dante 2021’, promosso dallo stesso ente con Società Alessandrina di Italianistica e Università del Piemonte Orientale. Nella sezione della laurea triennale ha vinto Umberto Lorini di Saluggia. Seconde ex aequo Ilaria Remotti di Alessandria e Rosa Coppola di Valenza. Per la laurea magistrale, ha vinto Martina Ardizio di Biella.

Nel video, i commenti di Ilaria Remotti e Rosa Coppola.