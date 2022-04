A Valenza il servizio soste a pagamento è rimasto ad Amv

VALENZA - Am+, dopo aver ricevuto in forma anonima diversi reclami in merito alla gestione del servizio di sosta a pagamento (stalli blu) a Valenza chiarisce che il servizio continua a essere in capo alla società Amv Spa: «Non è stato oggetto di cessione di ramo d’azienda» che invece ha riguardato nei mesi scorsi la gestione del servizio idrico integrato.

Per pratiche, richieste e reclami relativi ai parcheggi blu, Am+ invita perciò a fare riferimento ad Amv Spa.