Pizzicati i responsabili di abbandoni di rifiuti a Valenza e Pecetto

VALENZA - La collaborazione tra la Polizia Locale di Valenza e Amv Igiene Ambientale porta frutti: grazie all'uso delle fototrappole nei giorni scorsi sono stati individuati i responsabili di abbandoni di rifiuti di vario genere (divani, porte, sacchi con vario materiale) sia nel territorio di Valenza e che in quello di Pecetto di Valenza. Non è rimasto escluso dall’attività di individuazione degli indisciplinati neanche il territorio di Bassignana, Comune da poco convenzionato con Valenza per il servizio di Polizia Locale.