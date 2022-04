Salviamo il Nostro Verde: 15 sacchi di rifiuti dall'Eurospin al cimitero

VALENZA - Si erano dati appuntamento questa mattina nella zona dell'Eurospin i volontari di Salviamo il Nostro Verde. Tuttavia ieri gli operatori di Amv avevano già ripulito i canaletti invasi dai rifiuti: «Siamo davvero felici che la sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali sta cambiando - spiegano i volontari - Nel 2017 quando abbiamo iniziato venivamo derisi e attaccati, oggi invece molte ma molte più persone sono coinvolte e non si girano più dall'altra parte davanti a gravi situazione di degrado. Siamo davvero orgogliosi di questa coscienza collettiva che si sta modificando... e speriamo che tutto ciò cresca sempre più. A livello territoriale speriamo che questa presa di coscienza sia un po' anche opera nostra perché è quello in cui abbiamo sempre creduto, ovvero che le nostre azioni non fossero solo fini a se stesse ma che scalfissero un poco anche gli animi di chi si trovava improvvisamente in un mondo più bello e più pulito! Noi ribadiamo un grosso grazie ad Amv e speriamo con tutto il cuore che possano esserci come in passato collaborazioni attive tra noi e l'azienda valenzana».

Oggi i volontari si sono trovati lo stesso, e nel corso di una passeggiata fino al parcheggio sotto al cimitero hanno completato l'opera, riempiendo ben 15 sacchi di rifiuti!