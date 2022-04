A Valenza nasce 'Gas Gold', per acquisti solidali e sostenibili

VALENZA – A Valenza nasce ‘Gas Gold’, il gruppo di acquisto solidale frutto di un’idea della cooperativa sociale ‘Idee in Fuga’, attiva all’interno degli Istituti di Pena alessandrini e recentemente comunicato per la prima volta all’interno della Manifattura Bulgari.

I gruppi di acquisto solidale (Gas) sono gruppi d'acquisto, che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti (principalmente prodotti alimentari o di largo consumo). Quindi acquistano direttamente dai produttori, seguendo criteri di sostenibilità ambientale, la solidarietà verso il produttore e la qualità dei prodotti.

I partecipanti al Gruppo potranno registrarsi all’apposita piattaforma e fare acquisti durante le pause di lavoro o semplicemente da casa in tutta tranquillità. Due volte al mese (il 15 e il 30), ciò che è stato acquistato sarà recapitato direttamente in Manifattura in modo comodo e senza spese di consegna.

«L’attenzione al sociale e ai propri dipendenti ha portato all’organizzazione di un primo evento di lancio presso l’azienda e ne seguiranno altri. Abbiamo dato concretezza al concetto di responsabilità sociale d’impresa con quest’iniziativa, spiega Carmine Falanga di ‘Idee in Fuga’ – per noi che ci occupiamo di inserimenti lavorativi di detenuti e persone svantaggiate avere una vetrina così importante è uno stimolo a fare meglio».

Il Gruppo di Acquisto è aperto anche a tutte le aziende del territorio che si vorranno aggiungere: dopo Bulgari, si potranno aggiungere tutte le aziende desiderose di promuovere presso i propri dipendenti attenzione al sociale, all’ambiente e al territorio, offrendo loro un servizio di acquisto di prodotti buoni, sani e attenti al sociale.

«Ringraziamo Bulgari che ha accettato di ospitarci e comunicare l’iniziativa con la quale vogliamo sensibilizzare i dipendenti sul consumo consapevole, sulle produzioni sociali a Km Italia e sul mondo delle produzioni artigianali di qualità».