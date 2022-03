Pier Paolo Prandi: in attesa dell'imminente mostra, c'è il catalogo

VALENZA - Sabato 2 aprile sarà inaugurato alla 18 al Centro Comunale di Cultura la mostra 'Pier Paolo Prandi - Pittore di Valenza' che resterà visitabile fino al 30 aprile.

Intanto, a un anno dalla scomparsa dell'artista, c'è anche la pubblicazione del catalogo monografico a cura del Centro Comunale di Cultura, edito LineLab, che precede l’inaugurazione della grande mostra retrospettiva.

Il volume presenta una selezione di circa duecento opere eseguite da Pier Paolo Prandi nella sua lunga carriera. Dal primo piccolo quadro dipinto agli inizi degli anni ’70 fino ad arrivare agli oli degli anni 2000 (chiude la rassegna un’opera datata 2020). Una carrellata di opere che ci accompagnano, decennio dopo decennio, nell’evoluzione pittorica di un artista sapiente, capace di far sognare il fruitore attraverso i suoi personaggi naïf e la dimensione onirica delle sue pitture. Il catalogo, grazie anche alla qualità delle immagini riprodotte, rende bene l’idea di quanto Prandi fosse un colorista. Tonalità accese e a contrasto animano, infatti, la sua ampia produzione diventando cifra stilistica della sua arte.

Il catalogo non si limita alla riproduzione dei dipinti ma la sezione dedicata alle opere è preceduta da alcuni testi che inquadrano criticamente e più intimamente l’opera e l’artista.

Al professor Renzo Margonari, uno dei massimi esperti italiani di arte naïf, spetta la descrizione più approfondita della poetica e dell’evoluzione stilistica rintracciabile nelle opere del maestro valenzano.

A Pier Giorgio Manfredi spetta, invece, un racconto più intimo e personale di Pier Paolo Prandi nella sua capacità di ascolto e sguardo del mondo e delle cose.

Una sezione del catalogo è dedicata a Valenza nelle opere di Pier Paolo Prandi attraverso un confronto tra le immagini dipinte dall’artista e le cartoline storiche del Fondo Dabene conservato presso l’Archivio Storico del Comune di Valenza.

L’assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio così racconta il catalogo e la prossima mostra: «Un ricordo dovuto e doveroso per un artista che è sempre stato fortemente legato alla città di Valenza. Ne ha rappresentato i personaggi, le tradizioni e gli scorci paesaggistici in quadri dal sapore della fiaba e della genuinità. Il catalogo vuole essere una testimonianza permanente dell’opera di Prandi attraverso le immagini e i saggi. Ad aprile sarà inaugurata la mostra retrospettiva di cui il catalogo è un’anticipazione. È questo un primo invito a visitare l’esposizione per immergersi nel mondo di Prandi».

La mostra e il catalogo sono stati realizzati dal Comune di Valenza con il supporto della Regione Piemonte, partner che da anni sostiene le attività promosse dal Centro Comunale di Cultura.

Il catalogo Pier Paolo Prandi – Pittore di Valenza è acquistabile presso il Centro Comunale di Cultura e presso la libreria Libraria Mondadori Bookshop di viale Dante a Valenza.

Per informazioni: tel. 0131 949286 - email: biblioteca@comune.valenza.al.it